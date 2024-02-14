На Сумщині похолоднішає — синоптики

Погоду на Сумщині визначатиме холодний атмосферний фронт. Вночі 15-17 лютого дні прогнозують морози до -8, вдень від 0 до +3.

Про це інформують в Сумському гідрометцентрі.

15 лютого в області буде хмарно, дощ та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря по області протягом доби від 0° до +5°, у Сумах до 3 тепла.

16 лютого невеликий сніг та дощ, дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі від -2 до -7°, вдень 0°..-5°.

17 лютого прогнозують хмарну погоду, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3°..-8°, вдень -3°..+2°

За інформацією синоптиків, на Сумщині 13 лютого зафіксували температурний рекорд. Середня добова температура повітря в області становила +4..+6°, що на 10-12° вище кліматичної норми. Такий температурний режим на цю дату спостерігався вперше за останні 80 років.

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