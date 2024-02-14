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Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки
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Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки

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Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки
Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Facebook

Рішення про бойове посилення підрозділів ухвалило військове командування після поїздки на Авдіївський та Куп’янський напрямок.

Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.

"З міністром оборони України, безпосередньо на місцях, заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ. За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин і запобігання діям ворога", — йдеться у дописі у Facebook.

Сирський зауважив, що російська армія продовжує нарощувати зусилля, незважаючи на втрати, продовжують застосовувати тактику “м’ясних штурмів”, активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по українських позиціях.

"Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів".

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