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Для військових безкоштовно: як у Львові навчають збирати та керувати FPV-дронами
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Для військових безкоштовно: як у Львові навчають збирати та керувати FPV-дронами

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Сьогодні, 14 лютого, у Львові відбулося перше заняття курсу "Основи FPV: від початку до майстерності". Навчання триватиме два тижні. Для безробітних, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни навчання безкоштовне, для інших охочих коштує 8000 гривень.

Про це Суспільному розповів директор Центру професійно-технічної освіти Зіновій Вантух.

На першому занятті інструктори розповіли слухачам про типи дронів та ключові відмінності між ними.

Курси з основ FPV, 14 лютого 2024.
Курси з основ FPV, 14 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

Навчаються дві групи. Серед учасників є ті, хто хоче опанувати управління дронами й ті, хто планує їх збирати. Назарій Завада працює у сфері кібербезпеки. Він планує збирати дрони вдома й відправляти на передову.

"Перед тим як скласти його, треба протестувати для того, щоб зменшити їм роботу і для того, щоб орієнтуватись в тому, в технологіях сьогодення. Вони далеко в цьому змінили тактику війни й взагалі наш час, тому я хочу бути в них обізнаний також", — розповідає Назарій.

Віталій Слабкий долучився до лав Збройних Сил 25 лютого 2022 року. Чоловік воював у складі 80 десантно-штурмової бригади. Наразі він звільнився, але хоче допомагати побратимам і збирати дрони, які їм необхідні.

"Під Соледаром вони поставили АГС30-мм станковий автоматичний гранатомет, призначений для ураження живої сили та вогневих засобів супротивника, розташованих поза укриттям, у відкритих окопах та за природними складками місцевості. на мотоцикл-коляску, попробуйте їх впіймайте. Поки ми зв’яжемось з артилерією, поки артилерія відкриє вогні — їх вже там нема в тій точці. З дрона, коли ти безпосередньо бачиш, набагато простіше", — каже Віталій.

Курси з основ FPV, 14 лютого 2024.
Курси з основ FPV, 14 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

Лекції проводять військовослужбовці, які мають досвід використання безпілотників на практиці. Курс триватиме два тижні на різних локаціях. Для учасників бойових дій навчання є безкоштовне.

"Вартість такого навчання — вісім тисяч гривень. Зараз ми організували другу групу по керуванню дронами разом з нашими партнерами, з якими ми проводимо навчання. Крім того, організували першу групу по збиранню дронів", — розповів директор Центру професійно-технічної освіти Зіновій Вантух.

Наступний курс навчання розпочнеться за два тижні, зареєструватися можна на сайті професійно-технічної освіти.

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