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Біатлоніст з Волині завоював дві золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з лижних гонок
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Біатлоніст з Волині завоював дві золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з лижних гонок

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Біатлоніст з Волині завоював дві золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з лижних гонок

Спортсмен з Волині Михайло Хміль на змагання VI Зимової Універсіади України з лижних гонок здобув дві золоті медалі.

Нагороди волинянин виборов у перший і останній дні змагань, повідомили на сторінці Федерації біатлону Волині.

В перший день змагань біатлоніст отримав першість в спринтерській гонці вільним стилем на дистанції 1,6 кілометра. Друге золото Михайло Хміль здобув у гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів.

Михайло Хміль на Зимовій Універсіаді України
Михайло Хміль на нагородженні в останній день змагань. Фото: Федерація біатлону Волині

В січні 2024 року Михайло виборов "срібло на Чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок.

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