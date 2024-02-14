Виставку "Коротка історія насильства: Друга світова війна та Голокост у західній Волині" презентували 14 лютого в Рівному. Вона — про події 1939–1945 років на території теперішніх Волинської, Рівненської та півночі Тернопільської областей. Керівник проєкту Петро Долганов уточнив, що виставка розповідає про екстремальне насильство часів Другої світової війни і його вплив на людей.

В етері Українського радіо Рівне він розповів про це детальніше.

Події Другої світової війни на Волині у виставці подані крізь призму соціальної історії насильства, від якої постраждали чимало етнічних груп. З 14 лютого вона діє Рівненському обласному краєзнавчому музеї орієнтовно до кінця березня-початку квітня. Виставка є мобільною й потім її перемістять до Луцька і Кременця.

Фото: Facebook Рівненський обласний краєзнавчий музей

Зі слів Петра Долганова, у підготовці виставки використали:

архівні справи державного архіву Рівненської області;

архівно-слідчі справи над просвітниками, місцевими винуватцями;

документи і матеріали Бундесархіву , зокрема світлини;

, зокрема світлини; свідчення очевидців.

Фото: Facebook Рівненський Обласний Краєзнавчий Музей

Також на презентації показали відео на основі спогадів людей з Волині — очевидців тих подій.

Зокрема, у виставці розповіли історію Федора та Софії Коротюків із села Річиця Рівненського району, які переховували знайомих євреїв, попри смертельну небезпеку. Згодом Федора Коротюка засудили до десяти років ув'язнення в таборах ГУЛАГу. А Софію Коротюк з трьома доньками депортували до Удмуртії (РФ). У 2022 році подружжя удостоїли званням "Праведника народів світу".

На фото Софія Коротюк (у другому ряду в центрі) серед інших українських спецпоселенців та спецпоселенок. Удмуртія. 1950-ті роки. Фото: Facebook Після Тиші (з приватного архіву Ганни Гончарук)

"Основний акцент робився саме на спогади, ми хотіли дати голос людям. Як вони пам'ятають минуле. Ми описували контекст в історичній виставці, де намагалися дуже коротко окреслити, що це за період і чому люди розповідають про ці події.

Ми створюємо сайт для виставки. Зараз він в процесі напрацювання. Будемо закликати наших відвідувачів поділитися своєю сімейною історією", — розповів Петро Долганов.

Історик, співзасновник громадської організації "Після тиші" Андрій Усач в етері Українського радіо Рівне розповів, що усні історичні інтерв'ю жителів західної Волині, які у дитячому та підлітковому віці застали події Другої світової війни, записували впродовж кількох років.

Фото: Facebook Рівненський Обласний Краєзнавчий Музей

"Унікальність виставки про події Другої світової війни в тому, що вона створена й експонується під час нової повномасштабної війни в Україні. Можливо, ця виставка допоможе, з одного боку — більше зрозуміти події 80-річної давності на території західної Волині, а по-друге — зрозуміти щось про те, що відбувається зараз в Україні", — зазначив історик.

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