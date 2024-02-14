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Інклюзивний та оновлений: у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству зробили капремонт
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Інклюзивний та оновлений: у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству зробили капремонт

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Інклюзивний та оновлений: у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству зробили капремонт
Киїський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Фото: Марина Хонда/Facebook

У столиці у Київському міському центрі гендерної рівності, запобігання та протидії насильству вперше за понад 25 років провели капітальний ремонт приміщення, закупили нові меблі та зробили зручним для людей із обмеженими фізичними можливостями.

Про це повідомляє у Facebook заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Зазначається, що відтепер постраждалі отримуватимуть допомогу та підтримку в сучасних умовах. У Центрі створили комфортніші консультаційні та нову дитячу кімнату. Для проведення групових зустрічей з клієнтами — встановили нове обладнання. Також покращили умови отримання послуг для людей з інвалідністю — облаштували новий пандус та інші зони всередині Центру.

Інклюзивний та оновлений: у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству зробили капремонт
Дитячий куточок у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству. Фото: Марина Хонда/Facebook

Серед послуг, які надають фахівці:

  • очні/онлайн консультації з психологами. Безоплатно можна відвідати сесію із психологом, який допоможе подолати наслідки травмуючої ситуації
  • очні/онлайн консультації з юристами. У зручний час можна потрапити на безоплатну консультацію та отримати інформацію про необхідні документи, алгоритм дій
  • мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Група спеціалістів, яка виїжджає на виклик щодо домашнього насильства. Соціальний працівник та психолог надають кризове психологічне консультування, викликають поліцію та допомагають вести комунікацію
  • місця тимчасового безпечного перебування. У кризових кімнатах та притулках можна отримати прихисток, аби убезпечитись від кривдника. У таких просторах є усе необхідне для життя — включно з окремими кімнатами, побутовою технікою, ліжечками для немовлят тощо.
Інклюзивний та оновлений: у Київському міському центрі запобігання та протидії насильству зробили капремонт
У Київському міському центрі запобігання та протидії насильству. Фото: Марина Хонда/Facebook

"Усе це — чітко вибудована система виходу з кола насильства. Завдання Центру — ведення постраждалої людини аж до її досягнення емоційної стабільності та незалежності від кривдника. Фахівці часто допомагають постраждалим із подальшим працевлаштуванням — пропонують курси та вакансії", — сказала Хонда.

Адреса Київського міського центру гендерної рівності: вул. Юрія Іллєнка, 20. Цілодобово працює міська служба телефону довіри. За номерами 044-272-15-00 або 15-00 можна також записатися на консультацію до фахівців Центру.

Що відомо про протидію домашньому насильству у Києві та області

У Києві працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Протягом листопада більше 40% дзвінків до київського Центру гендерної рівності були через домашнє насильство. Загалом надійшло 1 263 звернення.

Протягом січня цього року кияни телефонували до Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству 1 367 разів. Домашнього насильства стосувались 579 звернень. До фахівців Центру звернулися 481 жінка та 98 чоловіків.

У столиці капітально відремонтували один із притулків Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Він пропрацював понад 20 років і потребував кардинальних змін. У приміщенні одночасно можуть проживати 12 жінок із дітьми. Також вони отримуватимуть там психологічну підтримку та юридичну допомогу.

В Ірпені на Київщині у вересні 2023 року провели тренінг для підприємців на тему домашнього насильства. Захід присвятили особливостям працевлаштування постраждалих жінок.

У Фастові відкрили Денний центр соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства. У ньому є окрема кімната для тимчасового проживання, а також кімната для консультацій та психологічної допомоги.

Психологи кажуть, що через воєнні дії люди відчувають більший стрес, хоч проблеми, з якими звертаються, ті самі, що були й до війни, але стали "яскравіше виражені".

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