Скільки грошей виділили на будівництво лінії оборони у Донецькій області

У бюджеті Донецької області прописали 1,2 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомили на сайті Кабміну із посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям. Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд для Донецької області — 1,2 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Напередодні прем’єр був на Донеччині й ознайомився з ходом зведення фортифікацій та інженерних загороджень.

"Інтенсивні роботи тривають ще з минулого року. Наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту. І темп будівництва постійно зростає", — цитує Дениса Шмигаля сайт уряду.

Він додав, що для зведення лінії оборони залучають інженерну техніку від партнерів, машини для земляних робіт, машини для розмінування ремонту та евакуації, а також вантажівки тягачі тощо.

У січні очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що для будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині будуть залучать робітників з інших регіонів України.

Що відомо про будівництво фортифікаційних споруд в Україні

24 листопада, при Міністерстві оборони створили Міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблеми будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

У грудні 2023 року уряд України виділив 31,7 мільйона гривень на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків.

12 січня 2024 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з резервного фонду на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд додатково виділили ще 2,5 мільярда гривень.

"З цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів. Ще 1,1 млрд грн — на облаштування смуг невибухових загороджень", — повідомив Шмигаль.

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