Декомунізація вулиць в Ірпінській громаді: яких назв хочуть позбутися

В Ірпінській громаді стартувало громадське обговорення ідеї перейменування вулиць. Місцеві жителі можуть запропонувати свої назви для 8 топонімів, яким раніше присвоїли імена радянських діячів чи пов'язали з подіями колишнього СРСР.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Так, у територіальній громаді винесені на обговорення такі назви:

м. Ірпінь

вул. 74-ї Стрілецької Дивізії,

вул. 8-го Березня,

вул. Ветеранів Афганістану.

с. Михайлівка–Рубежівка

вул. Гагаріна,

вул. Чкалова.

с. Діброва

вул. Мічуріна.

с. Козинці

вул. Мічуріна.

с. Забуччя

вул. Мічуріна.

Як пояснили у міськраді, метою ініціативи є дерусифікація ірпінського публічного простору та розрив зв'язків залежності від Росії та СРСР.

Ідеї щодо оновлення назв вулиць можна подавати до 20 березня 2024 року (включно) за адресою: вул. Шевченка, 2 а, м. Ірпінь, 08205 та на електронну адресу: [email protected].

Єдина умова — автори пропозицій мають вказати своє прізвище, ім'я, по батькові, а також адресу. Анонімних зауважень не розглядатимуть.

Питання перейменування восьми вулиць розглянуть у міській раді Ірпеня не пізніше 1 квітня 2024 року. Про дату і час обговорення поінформують додатково.

Раніше в Бучі на Київщині провели громадські слухання щодо перейменування топонімів. У підсумку вирішили змінити назви двох вулиць і двох скверів.

Також у січні 2024 року в Києві перейменували ще 29 вулиць та скверів в межах декомунізації та дерусифікації. Зокрема, у столиці з'явився сквер імені Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.