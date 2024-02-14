НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Декомунізація вулиць в Ірпінській громаді: яких назв хочуть позбутися
ДерусифікаціяДЕКОМУНІЗАЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Декомунізація вулиць в Ірпінській громаді: яких назв хочуть позбутися

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Декомунізація вулиць в Ірпінській громаді: яких назв хочуть позбутися
Дерусифікація топонімів. Колаж Суспільного

В Ірпінській громаді стартувало громадське обговорення ідеї перейменування вулиць. Місцеві жителі можуть запропонувати свої назви для 8 топонімів, яким раніше присвоїли імена радянських діячів чи пов'язали з подіями колишнього СРСР.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Так, у територіальній громаді винесені на обговорення такі назви:

м. Ірпінь

  • вул. 74-ї Стрілецької Дивізії,
  • вул. 8-го Березня,
  • вул. Ветеранів Афганістану.

с. Михайлівка–Рубежівка

  • вул. Гагаріна,
  • вул. Чкалова.

с. Діброва

  • вул. Мічуріна.

с. Козинці

вул. Мічуріна.

с. Забуччя

вул. Мічуріна.

Як пояснили у міськраді, метою ініціативи є дерусифікація ірпінського публічного простору та розрив зв'язків залежності від Росії та СРСР.

Ідеї щодо оновлення назв вулиць можна подавати до 20 березня 2024 року (включно) за адресою: вул. Шевченка, 2 а, м. Ірпінь, 08205 та на електронну адресу: [email protected].

Єдина умова — автори пропозицій мають вказати своє прізвище, ім'я, по батькові, а також адресу. Анонімних зауважень не розглядатимуть.

Питання перейменування восьми вулиць розглянуть у міській раді Ірпеня не пізніше 1 квітня 2024 року. Про дату і час обговорення поінформують додатково.

Раніше в Бучі на Київщині провели громадські слухання щодо перейменування топонімів. У підсумку вирішили змінити назви двох вулиць і двох скверів.

Також у січні 2024 року в Києві перейменували ще 29 вулиць та скверів в межах декомунізації та дерусифікації. Зокрема, у столиці з'явився сквер імені Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Декомунізація, деколонізація, дерусифікація, село Перемога, перейменування
Село Перемога на Житомирщині у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Перейменування вулиць, Дніпропетровщина
40 років Перемоги та 1-го Травня. У місті на Дніпропетровщині проведуть громадські слухання щодо перейменування вулиць
Молодогварлійці, Харків, декомунізація
У Харкові вдруге пошкодили погруддя молодогвардійців: коментар міськради
Які вулиці у Чернівцях перейменували від початку повномасштабного вторгнення — перелік
Які вулиці у Чернівцях перейменували від початку повномасштабного вторгнення — перелік
На початок