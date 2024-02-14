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Валерій Курко залишає посаду командира 103 бригади ТрО
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Валерій Курко залишає посаду командира 103 бригади ТрО

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Валерій Курко залишає посаду командира 103 бригади ТрО
Валерій Курко. Фото: 103 бригади Сил ТрО ЗСУ

Командир 103 бригади територіальної оборони ЗСУ Валерій Курко йде з посади. Полковник очолював бригаду понад два роки із моменту її створення.

Про це повідомили 14 лютого на Facebook-сторінці бригади – у дописі, написаному від імені Валерія Курка.

"Згідно з рішенням найвищого військового командування, я залишаю посаду командира 103 окремої бригади територіальної оборони. І мені не соромно за жоден день, проведений на цій посаді", – мовиться у повідомленні.

На початку лютого 2022 року у Львові сформували сім батальйонів територіальної оборони під керівництвом Валерія Курка. У дописі полковник розповів, що формував бригаду із нуля.

"За дуже короткий час, більш ніж 4000 добровольців, які ніколи не асоціювали себе з військовою службою, 24 лютого 2022 року прийняли найбільш правильне та раціональне рішення - захищати нашу державу від російських злочинців, які рушили на нас війною ще у 2014 році. Як і тоді, так і на початку повномасштабної агресії, я стояв перед величезним викликом — створити бойову бригаду з нуля", – йдеться у дописі.

Комбриг подякував за службу побратимам: "Вірю, що 103 бригада територіальної оборони Збройних Сил України впевнено нестиме свою бойову славу під нашим бойовим прапором, який ми здобували разом. А шлях у нас всіх один — до беззаперечної Перемоги! З Левом на рукаві."

Валерій Курко очолював 103 бригаду ТрО із січня 2022 року. Раніше полковник був командиром навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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