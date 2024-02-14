Дніпровський академічний театр опери та балету гастролює світом зокрема гастролі відбулися в США і Канаді. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Трупа академічного театру відвідала 15 штатів США та два міста Канади. Показували казкові балети, зокрема "Білосніжку та сімох гномів". Родзинкою вистав стала участь в них вихованців танцювальних шкіл США. Загалом на сцену вийшли майже 600 дітей.

Зараз колектив у Великій Британії. Цього разу презентують опери. Планують показати десятки спектаклів.

Окрім того, симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії зіграв на фестивалях класичної музики 16 містах в Іспанії та Португалії. Виконували твори українських композиторів. Зокрема, всесвітньо відомий "Щедрик" Миколи Леонтовича. "Синьо-жовтий прапор на сцені зустрічають оваціями", – зазначила начальниця управління культури облвійськадміністрації Наталія Першина.

Загалом артисти та музиканти на цих гастролях зібрали більш ніж 70 тисяч глядачів.

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