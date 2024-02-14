На Вінниччині прикордонники затримали двох мешканців області та іванофранківця. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон.

Як повідомили на Facebook-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, 37-річний житель намагався вплав у гідрокостюмі перетнути Дністер, щоб потрапити у Молдову. Чоловіка виявили за допомогою дрона. Його затримав прикордонний наряд на катері.

Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Іншого мешканця прикордоння Вінниччини виявили за декілька метрів від державного кордону. 58-річний чоловік розповів, що йшов у гості до родичів, які проживають у Придністров'ї. Аби зекономити час та скоротити відстань, він вирішив обійти пункт пропуску. Правоохоронці встановили, що чоловік вже не одноразово притягувався до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону.

Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Незаконно потрапити у Молдову через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону планував і 24-річний мешканець Івано-Франківщини. Прикордонників про невідомого чоловіка на околиці села Червона Поляна сповістив місцевий житель. Іванофранківця затримали за кількасот метрів від рубежу.