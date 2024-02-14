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Вплав через Дністер та минаючи пункти пропуску: на Вінниччині прикордонники затримали трьох чоловіків
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Вплав через Дністер та минаючи пункти пропуску: на Вінниччині прикордонники затримали трьох чоловіків

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Вплав через Дністер та минаючи пункти пропуску: на Вінниччині прикордонники затримали трьох чоловіків
Прикордонники затримали вінничанина, який намагався переплисти Дністер. Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

На Вінниччині прикордонники затримали двох мешканців області та іванофранківця. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон.

Як повідомили на Facebook-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, 37-річний житель намагався вплав у гідрокостюмі перетнути Дністер, щоб потрапити у Молдову. Чоловіка виявили за допомогою дрона. Його затримав прикордонний наряд на катері.

Вплав через Дністер та минаючи пункти пропуску: на Вінниччині прикордонники затримали трьох чоловіків
Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Іншого мешканця прикордоння Вінниччини виявили за декілька метрів від державного кордону. 58-річний чоловік розповів, що йшов у гості до родичів, які проживають у Придністров'ї. Аби зекономити час та скоротити відстань, він вирішив обійти пункт пропуску. Правоохоронці встановили, що чоловік вже не одноразово притягувався до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону.

Вплав через Дністер та минаючи пункти пропуску: на Вінниччині прикордонники затримали трьох чоловіків
Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Незаконно потрапити у Молдову через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону планував і 24-річний мешканець Івано-Франківщини. Прикордонників про невідомого чоловіка на околиці села Червона Поляна сповістив місцевий житель. Іванофранківця затримали за кількасот метрів від рубежу.

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