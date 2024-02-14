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На Полтавщині під кригу провалилися двоє чоловіків: одного врятувати не вдалося
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На Полтавщині під кригу провалилися двоє чоловіків: одного врятувати не вдалося

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У Глобиному під лід провалилися люди
У Глобиному двоє чоловіків провалилися під лід. Фото ілюстративне, Pexels

Двоє жителів Кременчуцького району Полтавської області провалилися під лід 14 лютого. Одного з чоловіків вдалося врятувати, а іншого із водойми дістали мертвим.

Двоє чоловіків 198-го та 1989-го років народження вийшли на кригу на річці Сухий Омельник у місті Глобине та провалилися. Відстань від місця, де це сталося, до берега орієнтовно 50 метрів. Про це Суспільному розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський.

На Полтавщині під кригу провалилися двоє чоловіків
Поліцейські біля надувного човна, за допомогою якого врятували людину. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

За його словами, очевидці викликали поліцію та надзвичайників, які на надувному човні підпливли до одного з чоловіків, який кликав на допомогу. Його вдалося витягнути з води та доставили до берега. Звідти людину забрали автомобілем екстреної меддопомоги. Іншого чоловіка також вдалося розшукати, але без ознак життя. На березі людину намагалися реанімувати, але не вдалося.

У Глобиному під кригу провалилися двоє чоловіків
Поліцейські, які долучилися до порятунку. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Як повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 "Умисне вбивство". Обставили події з’ясовують.

Скільки людей на Полтавщині провалилися під кригу 2024-го року

Згідно з інформацією, яку надав речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, від 1 січня до 14 лютого 2024-го року в області було чотири випадки, коли люди провалювалися під кригу. Загинули троє людей, а чотирьох вдалося врятувати. За такий же період 2023-го року випадків було стільки ж. У них загинули двоє людей, а трьох вдалося врятувати.

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