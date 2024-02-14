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Прикордонник приїхав в Житомир з-під Мар'їнки, щоб в День закоханих освідчитись своїй дівчині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Прикордонник приїхав в Житомир з-під Мар'їнки, щоб в День закоханих освідчитись своїй дівчині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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В Житомирі прикордонник Сергій із позивним "Крот" освідчився своїй коханій Ользі 14 лютого, у День святого Валентина. Для цього він приїхав з-під Мар'їнки, що на Донеччині, та прийшов до неї на роботу з квітами і обручкою.

Ольга Павлюк працює на Житньому ринку. Жінка сказала, що про освідчення не здогадувалась.

"Я може чогось і очікувала, але не думала, що це буде так масштабно. Такі емоції, таке здивування. Це дуже-дуже приємно. У мене просто немає слів", — сказала Ольга.

"Чесно скажу, в бою з ворогом мене так не тіпало, і я не заїкався як сьогодні. Я дуже нервував, і сьогодні, і вчора, коли це все організовувалось", — розповів військовий Сергій.

На пропозицію Сергія Ольга відповіла — "так".

Як це було — дивиться у репортажі Суспільного.

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