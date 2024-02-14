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USQ, Berdânsk limanına kirgen soñ rus gemisini mahv ettiler: ADQ, batqan "Tsezar Kunikov" aqqında haber berdiler
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USQ, Berdânsk limanına kirgen soñ rus gemisini mahv ettiler: ADQ, batqan "Tsezar Kunikov" aqqında haber berdiler

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USQ, Berdânsk limanına kirgen soñ rus gemisini mahv ettiler: ADQ, batqan &quot;Tsezar Kunikov&quot; aqqında haber berdiler
"Tsezar Kunikov" VDK. Фото: Міноборони РФ

USQniñ Arbiy-deñiz quvetleriniñ nutuqçısı Dmıtro Pletençuk bildirdi ki, kiçik aynıñ 14-ünde ukrain deñiz dronları tarafından mahv etilgen büyük desant gemisi "Tsezar Kunikov", tolu miqyaslı tecavuznıñ başlanğıcında Berdânsk limanına kirgen üç VDKdan soñkisi edi. "Saratov" ve "Novoçerkask" ta battılar.

O, Suspilne Qırımğa tesfir etti.

"Er bir Tsezar aynı kün eki kere ölmey. Tamam kiçik aynıñ 14-ünde bu geminiñ şerefine adlandırılğan asker öldi. Bu, biraz timsallidir. Amma tamam bu üç gemi, tolu miqyaslı tecavuznıñ başlanğıcında Berdânsk limanına qanunsız kirdi ve bu geminiñ taqdiri aynı oldı. Çünki "Noveçerkask" ve "Tsezar Kunikov", Berdânsk limanında batqan "Saratov" VDKe ücüm vaqtında da zarar kördi", — dep Pletençuk ayttı.

Onıñ sözlerine köre, "Novoçerkask" ve "Tsezar Kunikov"nıñ taqdiri aynı oldı, çünki "sizni beklemegen limanlarğa kirmek kerekmey edi".

ADQniñ nutuqçısı tasdıqladı ki, gemi tamamınen battı. Taqımı arasında "elbette ğayıplar olamlılar", amma açıq-aydın sayı alâ daa belli degil.

Bundan ğayrı, Pletençuk qayd etti ki, kiçik aynıñ 14-ünde batqan gemi, çoqusı allarda logistika ve teminat meselelerini al ete edi.

"Desantnen bağlı operatsiyalar aqqında laf etmeymiz, amma böyle gemilerniñ sayısı büyük degil. Duşmannıñ tolu miqyaslı tecavuznıñ başlında saip olğanı 13 gemiden şimdi tek beş qaldı: dört gemi tamir etile, dört gemi mahv etildi ve beş gemi alâ daa çalışa", — dep añlattı o.

ADQniñ nutuqçısı tafsilâtlıca añlattı ki, "Tsezar Kunikov"nıñ öz pek şiddetli silâsı bar edi. Qara deñizde ukrain dronlarınen raatkelmese edi, arbiy vazifelerni yapar edi.

Mahv etilgen "Tsezar Kunikov" VDK aqqında ne bilemiz

Kiçik aynıñ 14-üniñ gecesi Ukraina Mudafaa nazirliginiñ Baş istihbarat idaresi, Qara deñizde "Tsezar Kunikov" büyük desant gemisini (VDK) dronlarnen ücüm etti. O battı.

USQniñ Baş şatbı tasdıqladı ki, işğal etilgen Qırımnıñ Alupka rayonında "Tsezar Kunikov" VDK battı. Bu, Ukraina Silâlı Quvetleriniñ MNiñ İBBnen orta operatsiyası edi.

Ukraina MNniñ Bİİ, "Magura V5" deñiz dronları vastasınen rus gemisine ücümini kösterdiler.

"Tsezar Kunikov" VDK aqqında ne bilemiz

775. leyhalı "Tsezar Kunkov" rus desant gemisi, eñ yañı rus gemilerinden biridir. O, Aqyarda yerleşe edi. Onıñ taqımı 87 insandan ibaret edi.

Rusiyeniñ tolu miqyaslı tecavuzından evel mezkür gemi, Kosovoda (1999 senesi) KFOR operatsiyasında, rusiye-gürcistan cenkinde (2008 senesi) iştirak etti ve suriye ordusına (2015 senesi) askerlerni ketire edi.

2022 senesi saban ayınıñ 24-ünde Berdânsk limanında VDK bozuldı. 2023 senesi mayıs ayınıñ 14-ünde tamir etilgen ve boyalanğan soñ zavoddan çıqtı.

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