Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що перехопило радіопереговори окупантів з місця знищення 14 лютого російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Також попередня візуальна оцінка осадки корабля показала, що під час затоплення він був завантажений.
Про це повідомило ГУР на своєму каналі у Telegram.
Місце затоплення ВДК оглядають російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8.
"Спостерігаю уламки та маслянисту пляму", — сказав російський пілот військово-транспортного літака Ан-26 Повітряно-космічних військ РФ.
За даними ГУР, затонулий корабель протягом 10 днів стояв біля спеціалізованої причальної стінки — "сліпа", звідки окупанти завантажують судна військовим озброєнням та технікою.
"За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков"
У ніч на 14 лютого Головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі. Він затонув.
Генштаб ЗСУ підтвердив затоплення російського ВДК в районі Алупки окупованого Криму.
Згодом у ГУР МО України показали знищення російського корабля морськими дронами "Magura V5".
Що відомо про ВДК "Цезар Куніков"
Російський десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 — одне із найновіших російських суден. Він базується у Севастополі. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту.
До повномасштабного російського вторгнення корабель брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік) та здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік).
24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.
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