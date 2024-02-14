У місті Перещепиному Новомосковського району Дніпропетровщини проведуть громадські слухання щодо перейменування вулиць. Про це повідомили в Новомосковській районній військовій адміністрації.
Зокрема, Перещепинська міська рада запросила жителів на громадські слухання щодо:
- перейменування вулиці Хорошуна міста Перещепине 16 лютого 2024 р. о 13:00 в центрі вулиці;
- перейменування провулку Парківський міста Перещепине 16 лютого 2024 р. о 13:30 в центрі вулиці.
- перейменування вулиці Козиря села Багате 17 лютого об 11:00 в центрі вулиці;
- перейменування вулиці Хорошуна села Рівне 17 лютого 2024 року о 12:00 в центрі вулиці.
14 лютого провели збори щодо перейменування вулиці 40 років Перемоги села Левенцівка та вулиці Першого Травня села Михайлівка.
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