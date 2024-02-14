Миколаївський виконком вніс зміни до організації позашкілля

У Миколаєві внесли зміни до вимог щодо організації осітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік. Заклади позашкільної освіти можуть працювати в очній та змішаній формі навчання за наявності укриттів.

Відповідне рішення затвердили 14 лютого під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, проєкт рішення передбачає внесення зміни у роботі закладів позашкільної освіти міста Миколаєва, які підпорядковані міській раді.

"Передбачається, що вони можуть виходити в очну та змішану форму навчання. При цьому, якщо проєкт рішення виконкому містить два підходи. Перший підхід – це те, що заклади позашкільної освіти можуть організовувати освітній процес на базі будівель своїх закладів за наявності укриття і відповідного акту", — говорить Ганна Личко.

Зі слів посадовиці, якщо такого акту немає, позашкільна освіта не впроваджуватиметься. Ще один підхід до організації позашкілля — робота на базі закладів загальної середньої освіти.

"Це саме на базах будівель закладів загальної середньої освіти, там вже є відремонтовані захисні укриття, які мають відповідний акт готовності захисного укриття для здійснення освітнього процесу", — розповідає начальниця управління освіти Миколаївської міської ради.

Ганна Личко каже, що батьки дітей, які відвідуватимуть заклади позашкільної освіти, ознайомлені з умовами навчання і писатимуть відповідні заяви.

Що відомо про навчання на Миколаївщині

На Миколаївщині можуть зробити два види навчання. Станом на 29 серпня на рівні Міністерства освіти розглядали перелік закладів, де навчатимуться суто дистанційно, очно або за змішаною формою.

Станом на 22 серпня на Миколаївщині 75 навчальних закладів на сто відсотків відповідають безпековій ситуації й готові приймати учнів офлайн. Проте рішення ухвалюватимуть представники місцевої влади.

У школах Миколаєва з початку навчального року в межах програми "Ментальне здоров’я" діятимуть тренінги. Вони мають допомогти дітям адаптуватися до навчання.

У 2023 році для навчальних закладів Миколаївщини закупили 20 автобусів. Сума загальної вартості склала 59,7 мільйона гривень.

У Миколаївській області станом на 21 липня Віталій Кім повідомляв, що з початку нового навчального року у вересні 2023 року 125 навчальних закладів працюватимуть офлайн. У школах та дитячих садках облаштовують укриття.

На Миколаївщині заклади освіти станом на червень 2023 року отримали 102 мільйони гривень державної субвенції на будівництво бомбосховищ. Проте обласний центр не братиме участь у субвенції через вимоги співфінансування та терміни організації капремонту.

Також начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко розповідала, що у Миколаєві з першого вересня 2023 року в очному форматі планують працювати від 10 до 13 шкіл. Решту закладів запустять після завершення ремонту укриттів. Також до вересня відновляють роботу ще сім дитсадків. Решта запрацює до кінця 2023 року.

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