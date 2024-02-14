НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Миколаївський виконком вніс зміни до організації позашкілля
ОСВІТАДІТИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Миколаївський виконком вніс зміни до організації позашкілля

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Миколаївський виконком вніс зміни до організації позашкілля
Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві внесли зміни до вимог щодо організації осітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік. Заклади позашкільної освіти можуть працювати в очній та змішаній формі навчання за наявності укриттів.

Відповідне рішення затвердили 14 лютого під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, проєкт рішення передбачає внесення зміни у роботі закладів позашкільної освіти міста Миколаєва, які підпорядковані міській раді.

"Передбачається, що вони можуть виходити в очну та змішану форму навчання. При цьому, якщо проєкт рішення виконкому містить два підходи. Перший підхід – це те, що заклади позашкільної освіти можуть організовувати освітній процес на базі будівель своїх закладів за наявності укриття і відповідного акту", — говорить Ганна Личко.

Зі слів посадовиці, якщо такого акту немає, позашкільна освіта не впроваджуватиметься. Ще один підхід до організації позашкілля — робота на базі закладів загальної середньої освіти.

"Це саме на базах будівель закладів загальної середньої освіти, там вже є відремонтовані захисні укриття, які мають відповідний акт готовності захисного укриття для здійснення освітнього процесу", — розповідає начальниця управління освіти Миколаївської міської ради.

Ганна Личко каже, що батьки дітей, які відвідуватимуть заклади позашкільної освіти, ознайомлені з умовами навчання і писатимуть відповідні заяви.

Що відомо про навчання на Миколаївщині

  • На Миколаївщині можуть зробити два види навчання. Станом на 29 серпня на рівні Міністерства освіти розглядали перелік закладів, де навчатимуться суто дистанційно, очно або за змішаною формою.
  • Станом на 22 серпня на Миколаївщині 75 навчальних закладів на сто відсотків відповідають безпековій ситуації й готові приймати учнів офлайн. Проте рішення ухвалюватимуть представники місцевої влади.
  • У школах Миколаєва з початку навчального року в межах програми "Ментальне здоров’я" діятимуть тренінги. Вони мають допомогти дітям адаптуватися до навчання.
  • У 2023 році для навчальних закладів Миколаївщини закупили 20 автобусів. Сума загальної вартості склала 59,7 мільйона гривень.
  • У Миколаївській області станом на 21 липня Віталій Кім повідомляв, що з початку нового навчального року у вересні 2023 року 125 навчальних закладів працюватимуть офлайн. У школах та дитячих садках облаштовують укриття.
  • На Миколаївщині заклади освіти станом на червень 2023 року отримали 102 мільйони гривень державної субвенції на будівництво бомбосховищ. Проте обласний центр не братиме участь у субвенції через вимоги співфінансування та терміни організації капремонту.
  • Також начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко розповідала, що у Миколаєві з першого вересня 2023 року в очному форматі планують працювати від 10 до 13 шкіл. Решту закладів запустять після завершення ремонту укриттів. Також до вересня відновляють роботу ще сім дитсадків. Решта запрацює до кінця 2023 року.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Цифровий навчальний центр в Фастові
Цифровий навчальний центр для дітей та підлітків працює в Фастові
У Черкасах визначилися із датами випускних у школах
У Черкасах визначилися із датами випускних у школах
УІПА, Каразіна, об'єднання вишів
Кабмін ухвалив об'єднати Інженерно-педагогічну академію Харкова з університетом ім. Каразіна. Реакція вишів та міносвіти
У Вінниці учасниця бойових дій викладає для школярів уроки з військової підготовки
У Вінниці учасниця бойових дій викладає для школярів уроки з військової підготовки
На початок