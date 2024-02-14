НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Здав кров — купив квіти й виграв приз: у Хмельницькому влаштували тематичну акцію
ДонорРегіони

Здав кров — купив квіти й виграв приз: у Хмельницькому влаштували тематичну акцію

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У хмельницькому плазма-центрі сьогодні, 14 лютого, до Дня закоханих влаштували розіграш у котрому взяли участь донори.

Про це Суспільне Хмельницький розповідала виконавча директорка хмельницького відділення заготівлі крові Людмила Щербатюк.

У плазма-центрі хмельничанин Вадим Ушанко здає плазму шостий раз. Каже, за виручені кошти до Дня закоханих купить дружині подарунок: "Зараз в мене поки грошей не вистачає, то я вирішив здати плазму й купити для дружини її улюблені квіти".

Хмельничанин Валерій Галузинський отримані за плазму гроші планує витратити на корм для домашніх улюбленців. Чоловік сказав: "День закоханих то файно, усі ми любимо життя. У мене є кицька і два пси Лабрадора, то я їм їстоньки візьму".

Здав кров — купив квіти й виграв приз: у Хмельницькому влаштували тематичну акцію
Чоловік виграв сертифікат на безкоштовні тренування, 14 лютого 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Виконавча директорка хмельницького відділення заготівлі крові Людмила Щербатюк розповіла, що до свят влаштовують розіграш призів: "Сьогодні ми підготували у подарунок арома-саше та сертифікати на 10 безкоштовних тренувань у фітнес-клуб".

Гроші за плазму донор може забрати собі, а може перерахувати їх на благодійність, сказала Людмила Щербатюк: "Донори у нас можуть здавати плазму або безкоштовно, або платно. Безкоштовні донори отримують по 100 гривень компенсації на харчування, платні донора отримують від 280 до 340 гривень, залежно від об’єму зданої плазми".

Як розповіла лікарка-терапевтка хмельницького відділення заготівлі плазми Марина Виховська, плазму можна здавати кожні 14 днів.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Посмертне донорство: у Києві лікарі за одну добу провели вісім трансплантацій
Посмертне донорство: у Києві лікарі за одну добу провели вісім трансплантацій
У Києві та ще дев’яти обласних центрах є потреба у донорській крові — МОЗ
У Києві та ще дев’яти обласних центрах є потреба у донорській крові — МОЗ
Операція з трансплантації в Дубні
У лікарні на Рівненщині вперше зробили мультиорганний забір від посмертного донора і пересадили кисть руки
В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів
В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів
На початок