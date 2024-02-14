У хмельницькому плазма-центрі сьогодні, 14 лютого, до Дня закоханих влаштували розіграш у котрому взяли участь донори.

Про це Суспільне Хмельницький розповідала виконавча директорка хмельницького відділення заготівлі крові Людмила Щербатюк.

У плазма-центрі хмельничанин Вадим Ушанко здає плазму шостий раз. Каже, за виручені кошти до Дня закоханих купить дружині подарунок: "Зараз в мене поки грошей не вистачає, то я вирішив здати плазму й купити для дружини її улюблені квіти".

Хмельничанин Валерій Галузинський отримані за плазму гроші планує витратити на корм для домашніх улюбленців. Чоловік сказав: "День закоханих то файно, усі ми любимо життя. У мене є кицька і два пси Лабрадора, то я їм їстоньки візьму".

Чоловік виграв сертифікат на безкоштовні тренування, 14 лютого 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Виконавча директорка хмельницького відділення заготівлі крові Людмила Щербатюк розповіла, що до свят влаштовують розіграш призів: "Сьогодні ми підготували у подарунок арома-саше та сертифікати на 10 безкоштовних тренувань у фітнес-клуб".

Гроші за плазму донор може забрати собі, а може перерахувати їх на благодійність, сказала Людмила Щербатюк: "Донори у нас можуть здавати плазму або безкоштовно, або платно. Безкоштовні донори отримують по 100 гривень компенсації на харчування, платні донора отримують від 280 до 340 гривень, залежно від об’єму зданої плазми".

Як розповіла лікарка-терапевтка хмельницького відділення заготівлі плазми Марина Виховська, плазму можна здавати кожні 14 днів.

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