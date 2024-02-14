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Вінницькі прикордонники отримали новий автомобіль для перевезення службових собак
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Вінницькі прикордонники отримали новий автомобіль для перевезення службових собак

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Вінницькі прикордонники отримали новий автомобіль для перевезення службових собак
Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Прикордонники Могилів-Подільського загону отримали спеціально обладнаний автомобіль та майданчик для дресирування службових собак. Це допомога від британського благодійного фонду "Nowzad".

Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

Вінницькі прикордонники отримали новий автомобіль для перевезення службових собак
Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Новий транспортний засіб має полегшити перевезення тварин, забезпечуючи прикордонникам комфорт та зручність у роботі. А майданчик для дресирування покращить якість професійних навичок собак, які допомагають в охороні кордону, зазначають прикордонники.

Вінницькі прикордонники отримали новий автомобіль для перевезення службових собак
Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Під час візиту, інструктори-кінологи продемонстрували роботу собак у пошуку наркотичних речовин та вибухівки.

Вінницькі прикордонники отримали новий автомобіль для перевезення службових собак
Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Крім того, представники фонду відвідали музей загону та оглянули кінологічне містечко, до реконструкції яких планують долучитися у майбутньому.

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