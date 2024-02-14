НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
НАБУ продовжує розслідування корупційної схеми із закупівлями харчів для ЗСУ. Вилучається первинна документація
НАБУМІНОБОРОНИЗСУКОРУПЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаПодіїЕкономікаЖиття

НАБУ продовжує розслідування корупційної схеми із закупівлями харчів для ЗСУ. Вилучається первинна документація

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Корупція
Частина документів, вилучених під час проведення слідчих дій. Фото: НАБУ/Telegram

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило існування корупційної схеми під час закупівлі продуктів Міноборони, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії харчів. Наразі детективі бюро вилучають первинні документи складського обліку військових частин та одержувачів послуги для встановлення обсягів постачання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів.

"Яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових. Аби підтвердити факти зловживань, детективи НАБУ вилучають та опрацьовують великий масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що також призначено низку експертиз, а збір додаткових матеріалів — триває.

Крім цього, для уникнення зловживань під час закупівлі харчів для ЗСУ, НАБУ сформувало відповідні рекомендації та вже передало їх на розгляд Міноборони.

"Вони (рекомендації — ред.), зокрема, передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про скандал із закупівлею харчів для ЗСУ

Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

На тлі скандалу подав у відставку заступник міністра оборони Олександр Шаповалоа. Згодом звільнений Шаповалов отримав підозру від ДБР. Також НАБУ затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Керівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева
Керівниця апарату Харківської ОВА причетна до розтрат під час закупівлі гумдопомоги на 15 млн грн — НАБУ
Пашинський
"Пальне Курченка": Пашинському оголосили підозру у розкраданні нафтопродуктів
Заволодів 4 тис. доларів: судді з Одещини вручили підозру — НАБУ
Заволодів 4 тис. доларів: судді з Одещини вручили підозру — НАБУ
Саутьонков Віталій
Двох депутатів Одеської міськради викликали до НАБУ у справі про привласнення 32 барж
На початок