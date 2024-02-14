Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило існування корупційної схеми під час закупівлі продуктів Міноборони, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії харчів. Наразі детективі бюро вилучають первинні документи складського обліку військових частин та одержувачів послуги для встановлення обсягів постачання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів.

"Яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових. Аби підтвердити факти зловживань, детективи НАБУ вилучають та опрацьовують великий масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що також призначено низку експертиз, а збір додаткових матеріалів — триває.

Крім цього, для уникнення зловживань під час закупівлі харчів для ЗСУ, НАБУ сформувало відповідні рекомендації та вже передало їх на розгляд Міноборони.

"Вони (рекомендації — ред.), зокрема, передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про скандал із закупівлею харчів для ЗСУ

Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

На тлі скандалу подав у відставку заступник міністра оборони Олександр Шаповалоа. Згодом звільнений Шаповалов отримав підозру від ДБР. Також НАБУ затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.