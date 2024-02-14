У Запоріжжі загинув чоловік: мотиви та обставини встановлюють правоохоронці

13 лютого в Шевченківському районі Запоріжжя загинув чоловік. Його тіло на землі біля багатоповерхівки побачив перехожий. Мотиви та обставини події встановлюють.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, о 18:34 до Запорізького райуправління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що коли він проходив повз багатоповерхівку по вулиці Бочарова, то почув глухий звук удару, а потім на землі побачив тіло молодого хлопця:

"Попередньо правоохоронці встановили, що загиблий — місцевий житель 2001 року народження", — йдеться в повідомленні.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України з додатковою кваліфікацією — "самогубство".

Слідчі дії тривають.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber