У російсько-українській війні загинув військовий Вадим Огойко з Хмельниччини

Військовослужбовець Вадим Огойко з Хмельниччини загинув 9 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Чоловіку було 32 роки.

Про це повідомили у Виконавчому комітеті Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади.

За їхньою інформацією, Вадим Огойко проживав у місті Полонне Хмельницької області. На фронті був старшим солдатом зенітного ракетного взводу стрілецького батальойону. Загинув поблизу населеного пункту Новопавлівка Запорізької області.

У Виконавчому комітеті Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади зазначили, прощання з військовослужбовцем відбудеться 16 лютого у Полонному.

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