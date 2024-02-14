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На день народження медики врятували ногу. Історія бійця Костянтина Ханчевського, який лікується у Франківську
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На день народження медики врятували ногу. Історія бійця Костянтина Ханчевського, який лікується у Франківську

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На день народження медики врятували ногу. Історія бійця Костянтина Ханчевського, який лікується у Франківську
Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Костянтин Ханчевський пішов захищати Україну 24 лютого 2023 року. Під час одного із завдань він отримав поранення. Чоловік лікується в обласній клінічній лікарні в Івано-Франківську. На день народження бійця медикам вдалося врятували йому ногу. З моменту операції й дотепер поруч із Костянтином — його дружина Анастасія.

Історію подружжя розповіли на сторінці обласної клінічної лікарні у Facebook.

Костянтин та Анастасія Ханчевські — з Горішніх Плавнів, що на Полтавщині. На першу річницю повномасштабного вторгнення Костянтин пішов захищати Україну.

"Ми були на Херсонському напрямку, на Харківському. Потім захищали Київську область від диверсійних груп. Під кінець жовтня поїхали на Донеччину, на Авдіївський напрямок", — розповідає Костянтин.

На той час його родина перебувала за кордоном.

"Душа ще більше рвалася додому. Діти сумували. Ми все-таки поїхали додому. Дуже чекали, коли його відпускали у відпустку, бо не бачилися півтора року", — розповідає Анастасія.

Під час одного із завдань Костянтин отримав поранення.

"Ми мали поміняти групу, яка займалася облаштуванням позицій. Під час маршруту до них ми потрапили під мінометний обстріл. Я отримав множинні вогнепальні поранення ноги та руки", — каже боєць.

На день народження Костянтина лікарі робили йому операцію, розповідає дружина Анастасія.

"Ми приїхали за п'ять хвилин до операції, ще встигли привітати його з днем народження. І чоловіка забрали. Залишили ногу. Лікар вийшов і сказав: "Я на день народження залишив йому ногу", — пригадує Анастасія.

Медики ампутували бійцю три пальці.

"Сподіваємося, що все буде добре. На перемогу танцюватимемо. Загояться рани, поставимо його на ноги. Повернемося до сім'ї й будемо разом", — говорить Анастасія.

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