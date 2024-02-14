У Полтавській громаді нині налічують близько 4,5 тисяч аварійних дерев. Аби їх спиляти за допомогою техніки і людей, який нині є у комунальників, потрібно понад три роки.

Про це Суспільному розповів керівник комунального підприємства "Декоративні культури" Ігор Ляшко.

За його словами, у середньому за день комунальники можуть спиляти від шести до восьми дерев. Аби прибрати усі аварійні за рік, швидкість треба збільшити втричі.

"У нас нині є дві вишки, які піднімаються на максимальну висоту – 17 метрів. Цьогоріч міськрада зарезервувала гроші на купівлю ще однієї вишки, яка зможе працювати на висоті 24 метри. Це суттєво нам допоможе, зокрема, у спилюванні аварійних тополь".

Спил дерев по вулиці Монастирській у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Окрім додаткової техніки, на підприємстві бракує людей, говорить Ігор Ляшко. За його словами, підприємство зверталося до Центру зайнятості. Охочих, які приходять дізнаватися про роботу, відлякує військовий облік.

"Восени у нас бракувало водія на автовишку. Ми вирішили цю проблему – навчили людину керувати. Зараз дефіцит кадрів по людях, які зможуть виконувати висотні роботи. Ми намагаємось їх залучати, і вони приходять, але самі розумієте, чому вони відмовляються".

Окрім бази аварійних дерев "Декоративних культур", у жовтні 2023-го у міськраді створили таку ж базу, яку наповнюють самі жителі полтавської громади. За словами речниці міськради Марини Сєрової, нині там є інформація щодо 235 дерев.

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