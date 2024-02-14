У Полтавській громаді нині налічують близько 4,5 тисяч аварійних дерев. Аби їх спиляти за допомогою техніки і людей, який нині є у комунальників, потрібно понад три роки.
Про це Суспільному розповів керівник комунального підприємства "Декоративні культури" Ігор Ляшко.
За його словами, у середньому за день комунальники можуть спиляти від шести до восьми дерев. Аби прибрати усі аварійні за рік, швидкість треба збільшити втричі.
"У нас нині є дві вишки, які піднімаються на максимальну висоту – 17 метрів. Цьогоріч міськрада зарезервувала гроші на купівлю ще однієї вишки, яка зможе працювати на висоті 24 метри. Це суттєво нам допоможе, зокрема, у спилюванні аварійних тополь".
Окрім додаткової техніки, на підприємстві бракує людей, говорить Ігор Ляшко. За його словами, підприємство зверталося до Центру зайнятості. Охочих, які приходять дізнаватися про роботу, відлякує військовий облік.
"Восени у нас бракувало водія на автовишку. Ми вирішили цю проблему – навчили людину керувати. Зараз дефіцит кадрів по людях, які зможуть виконувати висотні роботи. Ми намагаємось їх залучати, і вони приходять, але самі розумієте, чому вони відмовляються".
Окрім бази аварійних дерев "Декоративних культур", у жовтні 2023-го у міськраді створили таку ж базу, яку наповнюють самі жителі полтавської громади. За словами речниці міськради Марини Сєрової, нині там є інформація щодо 235 дерев.
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