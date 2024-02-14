13 лютого піротехніки ДСНС у Житомирській області знищили залишки від сучасного бойового снаряду, який виявили місцеві жителі у лісовому масиві поблизу села Морозівка Малинської територіальної громади Коростенського району.

Про це Суспільному розповіла начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Оксана Ковальчук.

За її словами, місцеві жителі під час заготівлі дров натрапили на невідомий металевий предмет, схожий на боєприпас. Вони сповістили про це рятувальників.

"Фахівці ДСНС, які прибули на місце виклику, ідентифікували знахідку як бойову частину від протитанкової керованої ракети. Вибухонебезпечний предмет знищили шляхом контрольованого підриву у спеціально відведеному місці", — повідомила Оксана Ковальчук.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

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