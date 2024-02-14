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Вбив 14-річного брата: на Сумщині засудили мешканця Охтирського району
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Вбив 14-річного брата: на Сумщині засудили мешканця Охтирського району

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Сумська область, на Сумщині засудили мешканця Охтирського району за вбивство брата
Обвинувачений у вбивстві брата. Фото: Сумська обласна прокуратура

24-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві 14-річного брата на Сумщині. Йдеться про події квітня 2023 року.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Вбивство сталось 18 квітня 2023 року в одному з населених пунктів Охтирського району. За даними слідства, обвинувачений потайки від матері забрав її банківську картку на якій зберігались кошти. Крадіжку побачив його молодший брат.

24-річний чоловік покликав брата на вулицю, де спочатку придушив його, а потім перетягнув до господарської будівлі. Там обвинувачений спочатку перерізав братові горло, потім ударив декілька разів сокирою. 14-річний хлопець від отриманих поранень помер на місці події, зазначили у повідомленні.

Обвинувачений свою провину визнав повністю, при цьому відмовився від надання пояснень.

Вироком суду обвинуваченого засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі. Прокурор наполягав на 15 роках позбавлення волі для нього, вирішується питання щодо оскарження зазначеного рішення суду в апеляційному порядку.

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