Посмертне донорство: у Києві лікарі за одну добу провели вісім трансплантацій

Завдяки згоді на посмертне донорство за кілька днів лікарі врятували дванадцятьох людей. Зокрема, впродовж доби в Києві провели вісім посмертних органних трансплантацій від двох донорів. У різних лікарнях вісьмом пацієнтам пересадили 4 нирки, 2 печінки й 2 серця.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що минулої суботи медичний консиліум Олександрівської клінічної лікарні Києва констатував смерть мозку у двох пацієнтів. Це були двоє молодих людей, у яких стався крововилив у мозок. Попри зусилля медиків врятувати їх не вдалося. Їхні родичі дали згоду на посмертне донорство.

Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила реципієнтами серця двох молодих чоловіків. Обидва вони — пацієнти Інституту серця МОЗ України. Трансплантологи майже добу працювали в операційній.

"30-річний Степан чекав на пересадку серця 5 років. 23-річний Роман — майже рік. Хлопець з 19 років служив за контрактом в ЗСУ, під час боїв на херсонському напрямку отримав важке поранення. Його вважали загиблим, але він вижив і самотужки дістався своїх", — йдеться у повідомленні.

Медики поінформували, що того ж дня ще у двох столичних клініках відбулися чотири пересадки органів: у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова двом жінкам пересадили печінку, ще двом пацієнтам — нирки. Також дві трансплантації нирок провели у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Стан усіх пацієнтів відповідає складності перенесеного втручання.

Також смерть мозку через інсульт констатували у пацієнтки Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Після згоди родичів медики змогли врятувати ще 4 людей. Лікарі провели операції у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

Раніше лікарі київського Охматдиту врятували дитину, яка проковтнула магнітний конструктор із 20 елементів. Перший магніт витягли разом із ланцюжком із 18 елементів. Потому видалили ще один.