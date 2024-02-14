НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Посмертне донорство: у Києві лікарі за одну добу провели вісім трансплантацій
МЕДИЦИНАДонорЛікаріЗДОРОВ’ЯРегіони

Посмертне донорство: у Києві лікарі за одну добу провели вісім трансплантацій

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Посмертне донорство: у Києві лікарі за одну добу провели вісім трансплантацій
Лікарі проводять операцію. Фото: Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

Завдяки згоді на посмертне донорство за кілька днів лікарі врятували дванадцятьох людей. Зокрема, впродовж доби в Києві провели вісім посмертних органних трансплантацій від двох донорів. У різних лікарнях вісьмом пацієнтам пересадили 4 нирки, 2 печінки й 2 серця.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що минулої суботи медичний консиліум Олександрівської клінічної лікарні Києва констатував смерть мозку у двох пацієнтів. Це були двоє молодих людей, у яких стався крововилив у мозок. Попри зусилля медиків врятувати їх не вдалося. Їхні родичі дали згоду на посмертне донорство.

Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила реципієнтами серця двох молодих чоловіків. Обидва вони — пацієнти Інституту серця МОЗ України. Трансплантологи майже добу працювали в операційній.

"30-річний Степан чекав на пересадку серця 5 років. 23-річний Роман — майже рік. Хлопець з 19 років служив за контрактом в ЗСУ, під час боїв на херсонському напрямку отримав важке поранення. Його вважали загиблим, але він вижив і самотужки дістався своїх", — йдеться у повідомленні.

Медики поінформували, що того ж дня ще у двох столичних клініках відбулися чотири пересадки органів: у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова двом жінкам пересадили печінку, ще двом пацієнтам — нирки. Також дві трансплантації нирок провели у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Стан усіх пацієнтів відповідає складності перенесеного втручання.

Також смерть мозку через інсульт констатували у пацієнтки Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Після згоди родичів медики змогли врятувати ще 4 людей. Лікарі провели операції у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

Раніше лікарі київського Охматдиту врятували дитину, яка проковтнула магнітний конструктор із 20 елементів. Перший магніт витягли разом із ланцюжком із 18 елементів. Потому видалили ще один.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Олена Зеленська у Центрі досконалості в Тернополі. Лютий, 2024
Перша леді України Олена Зеленська побувала в Центрі досконалості у Тернополі
насильство, жінки, медицина, допомога, проєкт, лікар, Житомирщина
Більше 100 медиків Житомирщини пройшли навчання з надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства
Медикам Коростенської міської лікарні найближчими днями мають виплатити усю заборговану зарплатню
Медикам Коростенської міської лікарні найближчими днями мають виплатити усю заборговану зарплатню
Як працює Центр мобільної паліативної допомоги при Івано-Франківській обласній лікарні
Як працює Центр мобільної паліативної допомоги при Івано-Франківській обласній лікарні
На початок