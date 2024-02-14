Патрульного на Одещині підозрюють в отриманні хабарів від перевізників зернових

На Одещині патрульного підозрюють в отриманні хабарів від підприємців.

Про це 13 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік організував корупційну схему з одержання хабарів від підприємців. За 400 доларів він обіцяв не перешкоджати перевезенню сільгосппродукції.

У разі незгоди правоохоронець погрожував перевізникам проблемами — безпідставні зупинки вантажівок та складання адмінматеріалів про порушення правил дорожнього руху, зазначили у поліції. Чоловіка затримали після отримання хабаря.

Гроші, які знайшли у патрульного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Затриманому поліцейському роти з обслуговування міста Ізмаїл управління патрульної поліції в Одеській області повідомили про підозру за ч. 3 с. 368 Кримінального кодексу України. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави та відсторонили від посади.

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