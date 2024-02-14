Черкащанці, яку судили за заклики до держперевороту, дали іспитовий строк

У Черкасах Соснівський районний суд виніс вирок стосовно жінки, яку засудили за заклики до державного перевороту. Її звільнили від покарання з іспитовим терміном.

Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога.

За словами речниці, жінку судили за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

"Суд виніс вирок — три роки позбавлення волі без конфіскації майна. Однак звільнив її від відбування покарання з випробуванням терміном на два роки іспитового строку", — розповіла вона.

За що судили черкащанку

Жінці повідомили про підозру в тому, що вона публічно закликала до насильницького захоплення влади в Україні.

З даними слідства, черкащанка на своїй сторінці у фейсбуці поширювала дописи із закликами об'єднатися активістам, журналістам, волонтерам військовим, щоб "йти на Київ" і вчинити державний переворот в Україні. Також вона розповсюджувала контент, у якому дискредитувала чинний конституційний лад України та чинну владу.

Під час обшуку в неї вдома виявили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

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