Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ліквідований українськими морськими дронами 14 лютого російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. "Саратов" і "Новочеркаськ" теж затонули.

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Про це він повідомив у коментарі Суспільне Крим.

"Не кожному Цезарю щастить два рази померти, ще й в один день. Саме 14 лютого (загинув — ред.) той військовослужбовець, на честь якого цей корабель було названо. Це трохи символічно звісно, але не менш символічним є той факт, що саме трійка цих великих десантних кораблів вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення, і якраз всіх трьох доля все ж спіткала однакова, догнала їх. Бо "Новочеркаськ" і "Цезар Куніков" також постраждали під час удару по ВДК "Саратов", який затонув у порту Бердянська", — сказав Плетенчук.

За його словами, доля наздогнала і "Новочеркаськ" з "Цезарем Куніковим", адже "не варто заходити в ті порти, де вам не раді".

Речник ВМС теж підтвердив, що судно повністю затонуло. Щодо екіпажу — "обійтися без втрат там не могло", але поки конкретні цифри невідомі.

Плетенчук також зазначив, що затоплений 14 лютого корабель використовувався здебільшого для вирішення логістичних проблем і забезпечення.

"Про будь-які операції з висадки десанту зараз мова не йдеться, але таких кораблів не так багато. Зараз в строю залишається лише п'ять одиниць з 13, які ворог мав на початку повномасштабного вторгнення: чотири одиниці перебуває в ремонті, чотири знищено і п'ять ще в строю", — розповів він.

Речник ВМС уточнив, що "Цезар Куніков" мав власне озброєння, досить потужне, і міг би застосовуватися в бойових умовах, якби не зустрівся з українськими дронами в Чорному морі.

Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков" У ніч на 14 лютого Головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі. Він затонув. Генштаб ЗСУ підтвердив затоплення російського ВДК в районі Алупки окупованого Криму. Згодом у ГУР МО України показали знищення російського корабля морськими дронами "Magura V5".

Що відомо про ВДК "Цезар Куніков" Російський десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 — одне із найновіших російських суден. Він базується у Севастополі. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. До повномасштабного російського вторгнення корабель брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік) та здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік). 24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

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