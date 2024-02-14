Найбільшому мешканцю київського зоопарку виповнилось 19 років

Слон із київського зоопарку святкує свій 19-й день народження. Його вік приблизно дорівнює 24 рокам життя людини.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Слон Хорас народився 14 лютого 2005 року в Німеччині у Tierpark Berlin. Найбільшого мешканця зоопарку із самого ранку вже привітали особливими смаколиками: овочево-фруктовим міксом на банановому листі.

"Тепла погода дозволила влаштувати імениннику ще й спортивні розваги! Ми любимо тебе, наш юний Хорасе", — йдеться в дописі КиївЗоо.

У зоопарку ще на початку глобальної реконструкції 2017 року запланували облаштувати Долину слонів. На площі понад 6 га мають створити умови, наближені до природних.

Тоді ж планують створити слонову групу. Зазначають, що реалізуватимуть ці ідеї вже після завершення війни.

Що відомо про тварин у Київському зоопарку

Столичний зоопарк під час війни приймає тварин, евакуйованих із зони бойових дій. У грудні 2023 року у звіринці облаштували нове житло для сервалів, врятованих від обстрілів на сході країни.

Київський зоопарк запрошує відвідувачів подивитись на каракалів, яких врятували від жорстокого поводження. Тварини майже рік проходили реабілітацію.

Минулої весни в Київському зоопарку створили понад 19 нових родин. А наприкінці 2023 року там з'явилась нова сім'я оленів.

У "КиївЗоо" для родини папуг-монахів облаштували новий всесезонний будиночок. Родина птахів збільшилась і стала потребувати додаткових житлових умов.

У Київському зоопарку мешкає старожил — самцю горили Тоні у 2023 році виповнилося 49 років. Він один із найстаріших представників виду в Європі. Вже понад 20 років Тоні живе у столичному зоопарку.

Попри воєнний стан працівники столичного зоопарку постійно влаштовують показові годування. Зокрема, для тварин організували частування кавунами. Ними ласували слон, ведмежатко та котячі лемури.

Ще жителів зоопарку пригощають яблуками. Серед інших їх дуже полюбляють копитні. Восени тварин годували гарбузами. На вихідних відвідувачі могли побачити, як їдять та граються, зокрема, носухи, єноти та фретки.