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У селищі на Закарпатті внаслідок пожежі згоріли 2 тонни сіна
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У селищі на Закарпатті внаслідок пожежі згоріли 2 тонни сіна

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У селищі на Закарпатті внаслідок пожежі згоріли 2 тонни сіна
У селищі Тересва Тячівського району внаслідок пожежі згоріли 2 тонни сіна. Фото: ДСНС в Закарпатській області

На Закарпатті у селищі Тересва Тячівського району 13 лютого внаслідок пожежі згоріли дві тонни сіна.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, повідомлення про пожежу у сараї, де зберігалися 2 тонни сіна, до рятувальників надійшло близько 05:40.

Пожежу повністю ліквідували близько 07:30. Вогонь пошкодив крівлю надвірної споруди площею 40 квадратних метрів та близько 2 тонни сіна, додали у ДСНС.

Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлюють правоохоронці.

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