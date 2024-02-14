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Ціни на квіти в Житомирі: скільки коштує букет квітів у День закоханих
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Ціни на квіти в Житомирі: скільки коштує букет квітів у День закоханих

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У Житомирі 14 лютого у День святого Валентина вартість однієї квітки коливається від 17 до 120 гривень. Вранці в квітковому павільйоні на Житньому ринку було кілька десятків покупців, більшість з яких купували букети саме на свято закоханих.

У квітковому павільйоні ціни на квіти коливаються від 30 гривень за один тюльпан та від 50 гривень за троянду, причому найвища ціна — 120 гривень. Продавчиня Ганна розповіла, що ці квіти привезені з Еквадору.

"Люди беруть різні квіти. Кожен обирає щось під свій бюджет і свій смак. Є попит і на троянди, і на тюльпани, і навіть на готові букети в коробках", — пояснила Ганна.

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Ганна, Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

За словами продавчині квітів Олени, вартість готового букету у коробці починається від 200 гривень.

"Кількість людей трохи більша, не надто велика, але більша, ніж зазвичай. І добре, що люди в такий важкий час все ж купують квіти. Ціни на букети соціальні — 250 гривень, 200 гривень, 400", — сказала Олена.

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Олена, Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Продавчиня квіткового магазину Вікторія розповіла, що 14 лютого попит на квіти зріс. Замовлення на букети також роблять онлайн. Найдешевшу квітку можна придбати за 18-20 гривень, а троянда коштує від 50 гривень і більше.

"Якщо без упакування, то можна взяти навіть мінімальну кількість на суму 300-400 гривень, а якщо бажаєте гарний букетик у красивій упаковці, то він у середньому обійдеться у 800 гривень", — інформувала Вікторія.

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Вікторія, Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Житомирянин Віктор для своєї дружини придбав корзину з квітами.

"Ми святкуємо лише у сімейному колі, вітаю дружину, і все. Зараз не ті часи, аби святкувати. Я думаю, що дружині буде приємно, якщо ми відсвяткуємо у родинному колі. Наразі не до святкувань — у країні війна" — сказав Віктор.

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Віктор, Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Ціни, квіти, скільки коштують, букет, День закоханих
Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

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