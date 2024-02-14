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Видавала пенсії в рублях: за колабораціонізм судитимуть так звану "заступницю" голови Пенсійного фонду Херсонщини
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Видавала пенсії в рублях: за колабораціонізм судитимуть так звану "заступницю" голови Пенсійного фонду Херсонщини

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Правоохоронці завершили слідство стосовно так званої "заступниці" окупаційного голови Пенсійного фонду Херсонщини і скерували до суду обвинувальний акт. Їй інкримінують колабораційну діяльність.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, жителька Херсонщини у липні 2022 року пішла на співпрацю з окупаційною владою та стала "заступницею" окупаційного голови Пенсійного фонду Херсонщини.

Вона брала участь в організації роботи фейкової установи, підбирала співробітників, видавала відомчі нормативно-правові акти та складала розпорядчі документи, йдеться у повідомленні.

Підозрюваній загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також за колабораційну діяльність судитимуть вісьмох жителів Херсонщини. Вони добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами та працевлаштувалися псевдоправоохоронцями.

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