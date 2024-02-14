У Запоріжжі СБУ повідомила про підозру дружині настоятеля храму УПЦ (МП)

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру дружині настоятеля однієї із церков Запорізької і Мелітопольської єпархії УПЦ (МП), яка, за даними слідства, заперечувала збройну агресію РФ проти України та виправдовувала дії окупантів.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили в пресслужбі СБУ та ЗОВА.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка підтримала політику РФ та схвалювала дії окупантів. У власному Телеграм-каналі вона поширювала деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів, де героїзувала російських військових та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі:

"Найбільше жінку, яка була хористкою у храмі, захоплювали кадирівці та "донские казаки", — йдеться в повідомленні.

Підозрювана жінка. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисниці.

Під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber