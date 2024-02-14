НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Виправдовувала та схвалювала окупаційні дії РФ: у Запоріжжі СБУ повідомила про підозру дружині настоятеля храму УПЦ (МП)
СБУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Виправдовувала та схвалювала окупаційні дії РФ: у Запоріжжі СБУ повідомила про підозру дружині настоятеля храму УПЦ (МП)

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Запоріжжі СБУ повідомила про підозру дружині настоятеля храму УПЦ (МП)
Ілюстративне. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру дружині настоятеля однієї із церков Запорізької і Мелітопольської єпархії УПЦ (МП), яка, за даними слідства, заперечувала збройну агресію РФ проти України та виправдовувала дії окупантів.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили в пресслужбі СБУ та ЗОВА.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка підтримала політику РФ та схвалювала дії окупантів. У власному Телеграм-каналі вона поширювала деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів, де героїзувала російських військових та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі:

"Найбільше жінку, яка була хористкою у храмі, захоплювали кадирівці та "донские казаки", — йдеться в повідомленні.
Виправдовувала та схвалювала окупаційні дії РФ: у Запоріжжі СБУ повідомила про підозру дружині настоятеля храму УПЦ (МП)
Підозрювана жінка. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисниці.

Під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Привласнили понад 1,5 млн грн з бюджету: на Вінниччині повідомили про підозру чотирьом посадовцям
Привласнили понад 1,5 млн грн з бюджету: на Вінниччині повідомили про підозру чотирьом посадовцям
Наумов
У Сербії судовий процес щодо ексгенерала СБУ Наумова розпочнеться знову
Черкащанці, яку судили за заклики до держперевороту, дали іспитовий строк
Черкащанці, яку судили за заклики до держперевороту, дали іспитовий строк
В Івано-Франківську судитимуть двох бойовиків &quot;ДНР&quot;, які воювали на Херсонщині — СБУ
В Івано-Франківську судитимуть двох бойовиків "ДНР", які воювали на Херсонщині — СБУ
На початок