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У тернопільській бібліотеці відкрили вистаку живопису Тетяни Васенди
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У тернопільській бібліотеці відкрили вистаку живопису Тетяни Васенди

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художниця Тетяна Васенда
Тетяна Васенда. Фото: Тернопільська облрада

У секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді діє персональна виставка художниці Тетяни Васенди "Сезони/Пори року". В експозиції — 15 живописних полотен.

Про це повідомили на сайті Тернопільської облради.

живопис
Живопис Тетяни Васенди. Фото: Тернопільська облрада

"Пейзаж кожної пори року на картинах Тетяни має свою палітру кольорів і відтінків. Намальований художницею дощ, сонце, ніжні вербові котики, граційні тюльпани, кульбаби, опалі яблука і пшеничні поля випромінюють якусь особливу, позитивну енергетику. Адже саме з таким посилом авторка малює свої роботи", — йдеться у повідомленні.

виставка
Роботи художниці. Фото: Тернопільська облрада

У руках Тетяни Васенди артоб’єктами також стають гільзи та тубуси від снарядів.

"Розмальовану нею використану військову атрибутику волонтери продають на благодійних аукціонах, а кошти передають на потреби ЗСУ".

Картини
Картини художниці. Фото: Тернопільська облрада

Виставку живопису Тетяни Васенди можна подивитися до 29 лютого. Бібліотечна галерея працює щодня з 10 до 17:00 год (вихідний — субота). Вхід вільний.

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