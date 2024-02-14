Жителька Лубенської громади Полтавської області незаконно набула статус внутрішньо переміщеної особи та отримувала гроші від держави. Справу розглядатимуть у суді.

До суду направили обвинувальний акт щодо 64-річної жительки Лубенської громади. Слідчі з’ясували, що вона подала неправдиву інформацію про переїзд із Харкова та незаконно набула статусу ВПО. Із травня 2022-го року жінка отримувала допомогу від держави. За увесь час їй виплатили 40 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Обвинувальний акт направили до Лубенського міськрайонного суду. Жінці інкримінують шахрайство, яке вчинили повторно. Щонайбільше за це передбачено до 3 років позбавлення волі.

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