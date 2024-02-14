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Судитимуть жительку Полтавщини, яка незаконно набула статусу ВПО та отримувала гроші від держави
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Судитимуть жительку Полтавщини, яка незаконно набула статусу ВПО та отримувала гроші від держави

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Судитимуть жительку Полтавщини, яка незаконно отримала статус ВПО
Жителька Лубенської громади незаконно набула статусу ВПО та отримувала гроші від держави. Фото: Pexels

Жителька Лубенської громади Полтавської області незаконно набула статус внутрішньо переміщеної особи та отримувала гроші від держави. Справу розглядатимуть у суді.

До суду направили обвинувальний акт щодо 64-річної жительки Лубенської громади. Слідчі з’ясували, що вона подала неправдиву інформацію про переїзд із Харкова та незаконно набула статусу ВПО. Із травня 2022-го року жінка отримувала допомогу від держави. За увесь час їй виплатили 40 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Обвинувальний акт направили до Лубенського міськрайонного суду. Жінці інкримінують шахрайство, яке вчинили повторно. Щонайбільше за це передбачено до 3 років позбавлення воліКримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи.

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