15 років ув'язнення: на Київщині чоловік вбив колишню дружину

Апеляційний суд Київщини залишив без змін попередній вирок. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві ексдружини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що у лютому 2021 року в селі Розкішна Білоцерківського району чоловік наніс колишній дружині численні удари кулаками в голову. Жінка втратила свідомість. Після цього він переніс її до гаража на території домоволодіння, де вони спільно проживали. Там засуджений відрізав потерпілій голову, кінцівки, розчленував тулуб.

"Потім впродовж чотирьох днів він спалював частини тіла у грубі будинку. У цей період в помешканні разом з чоловіком проживало четверо спільних з вбитою дітей, яким чоловік говорив що мати поїхала в гості", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що суд першої інстанції визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України в інкримінованому злочині та засудив до 15 років позбавлення волі. Цей вирок захист обвинуваченого оскаржив в апеляційному порядку.

"Заслухавши доводи сторін, апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисників, а покарання, призначене судом першої інстанції — без змін", — повідомили правоохоронці.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під'їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина, поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.

Українські правоохоронці викрили громадянина іноземної держави, який замовив убивство власника стоматологічного бізнесу в Києві. Слідство встановило, іноземець підшукав кілера і оплатив його "роботу". Підозрюваного затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

У столиці засудили чоловіка, який удруге скоїв убивство. Згідно із вироком, він має провести за ґратами 14 років. Обвинувачений під час вживання спиртних напоїв посварився зі знайомим та задушив його петлею.

Також засудили до довічного позбавлення волі чоловіка, який вбив двох жінок. Обвинувачений вирішив позбавити життя знайому та її доньку для того, щоб заволодіти їхнім майном. Одну він убив струмом, іншу — задушив.