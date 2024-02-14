Правоохоронці повідомили про підозру 39-річному киянину за фактом порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрюваний, поширив антисемітські повідомлення та відеозапис на свою сторінку в Instagram з парку-меморіалу Бабин Яр. Крім того, чоловік систематично просував антисемітські та антиукраїнські матеріали у Facebook, Instagram та Youtube.

Киянину оголосили підозру за те, що проводив антисемітські стріми у соцмережах і виправдовував агресію РФ. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний не вперше порушує закон, а обвинувальні акти проти нього є в Подільському, Дарницькому судах та в суді Кропивницького.

Раніше киянин проводив у регіонах України антиконституційні акції протесту та чинив супротив правоохоронцям, у 2020 році на столичному Подолі перекинув релігійну конструкцію Ханукія. А у Кропивницькому розмістив у "Facebook" відеозапис, на якому демонстрував примірник книги, що містить заклики до насильницької зміни влади та до захоплення державної влади.

За ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-2 КК України підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Що відомо про випадки колабораціонізму у Києві та області

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього послушника Києво-Печерської лаври, який причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

У грудні Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки, який скоригував ракетні удари по Києву. За його координатами 31 грудня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У результаті спецоперації у Києві затримали російського агента, який отримав завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь РФ. Чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Служба безпеки України викрила групу російських агентів. Вони збирали інформацію про критичну інфраструктуру, цивільні та військові об'єкти у Києві і передавали координати армії РФ для ракетних обстрілів.

У Києві СБУ викрила російську агентурну групу, до якої входили четверо киян. Вони збирали інформацію про розташування об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури, зокрема, координати ТЕЦ столичного регіону для зриву опалювального сезону.

Також прокуратура повідомила про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану жительці столиці. Вона передавала військовим РФ координати для ракетних обстрілів Києва.

Судитимуть за державну зраду і двох рятувальників з Київщини, які підтримали російських військових на початку вторгнення.

Військова контррозвідка СБУ та ДБР затримала на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.