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"Дитячу онкологію виявити важко" – керівник Центру дитячої медицини Роман Кізима
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"Дитячу онкологію виявити важко" – керівник Центру дитячої медицини Роман Кізима

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&quot;Дитячу онкологію виявити важко&quot; – керівник Центру дитячої медицини Роман Кізима
В.о. генерального директора Клінічного центру дитячої медицини Роман Кізима. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі лікують дітей від народження і до 18 років. Проте, якщо пацієнту виповнилося вже 19 чи 20 років, то він продовжує лікування тут.

Як розповів виконуючий обов’язки директора Клінічного центру дитячої медицини Роман Кізима, дитячу онкологію виявити дуже важко, тому що вона "ховається під інші хвороби".

"Тому майже половина дітей потрапляє до нас у третій-четвертій стадії хвороби. Це не означає, що ми не можемо їх вилікувати. Так, це буде довше, коштовніше і з важкими ризиками", – зазначає він.

Проте, за словами лікаря, понад тисячу колишніх пацієнтів медичного центру вже одужали, стали дорослими й на своєму прикладі розповідають, що рак – це не вирок. Понад те, завдяки просвітницькій роботі, на 20% зросло виявлення дитячої онкології на ранніх стадіях.

"Ми просимо батьків бути уважними до своїх дітей і звертатися до лікарів, а не нехтувати скаргами дитини. Проблема є з підлітками, тому що вони менше спілкуються з батьками, приховують свої недуги. Саме вони потрапляють до нас вже з хворобою на пізній стадії", – говорить Роман Кізим.

Більшість їхніх пацієнтів — це діти дошкільного віку.

"Також рівно два роки тому, напередодні повномасштабного вторгнення, у нашій лікарні відкрили блок трансплантації кісткового мозку. Станом на сьогодні виконано понад десять успішних трансплантацій дітям", — каже дитячий онколог.

Також Роман Кізима нагадав, що при медичному центрі працює мобільний хоспіс, який надає пацієнтам допомогу вдома.

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