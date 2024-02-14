На Ніжинщині в ДТП загинув 57-річний водій. Сталася аварія 13 лютого близько 18:00 на автодорозі в Носівській громаді.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму сайті.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen LT 35 рухаючись в напрямку Носівки не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває.

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