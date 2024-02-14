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Серед травмованих — чотирирічна дитина: у Черкасах сталася ДТП
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Серед травмованих — чотирирічна дитина: у Черкасах сталася ДТП

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дтп поліція черкаси
ДТП у Черкасах. Фото: Поліція Черкаської області

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода під час якої отримала травми чотирирічна дитина, яка перебувала на тротуарі.

Один із автомобілів від удару відкинуло на двох пішоходів, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

Автопригода сталася 13 лютого у Черкасах.

"Поліція попередньо встановила, що 26-річний водій легкового автомобіля на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі іншому автомобілю та зіткнувся з ним", — розповіла Зоя Вовк.

Внаслідок ДТП у Черкасах травмувалась чотирирічна дитина
Фото: Поліція Черкаської області

Внаслідок зіткнення другий легковик виїхав за межі проїзної частини та наїхав на пішоходів, які йшли тротуаром.

"Внаслідок ДТП травми отримали 38-річна жінка та чотирирічна дитина, які йшли тротуаром. Їх госпіталізували до лікарні", — пояснила Зоя Вовк.

Як пояснила речниця поліції, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодженняКК України. Розслідування триває".

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