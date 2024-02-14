В одному з обласних медзакладів лікують військового, який отримав поранення в шию. 23-річний Владислав приєднався до лав Збройних сил України півтора року тому. 10 лютого на Авдіївському напрямку він отримав поранення: російський снаряд влучив в 5 метрах від чоловіка. Нині йому зняли апарат штучного дихання та готують до операції. Владислав каже, сили надає підтримка коханої дівчини Анастасії.

Що згадує про момент удару військовий – у матеріалі Суспільного.

"Коли прилетіло, було відчуття прірви. Ти втрачаєш все, за хвилини ти можеш все втратити і це дуже страшно"

Такі були перші думки Владислава після того, як йому зняли апарат штучного дихання, розповідає чоловік. Він отримав поранення 10 лютого на Авдіївському напрямку. Згадує, росіяни обстрілювали їхні позиції з артилерії. Снаряд 152 калібру з гаубиці влучив в 5 метрах від чоловіка.

"Там і "Урагани" і 152-гі, все що під руку трапляється — все і летить", – розповів військовий.

23-річного Владислава з позицій витягнули бійці. Каже, евакуація тривала декілька годин, але він постійно втрачав свідомість та пам’ятає тільки декілька хвилин.

"Пам’ятаю свої муки, як я їхав на евакуацію: відкриваєш очі, закриваєш очі. Я в останній момент відкриваю очі — я наче спокійний, в Дніпрі вже, 20 хвилин минає, відкриваю очі — у мене мама стоїть поруч", – згадує він.

З численними переламами кісток чоловіка доправили до однієї з обласних лікарень. А уламок від російського снаряду пройшов крізь шию та застряг в правій легені.

"Те поранення на шиї, яке він одержав воно, як правило, не дає ніяких шансів на одужання: це смерть або на місці або смерть в дорозі", – розповідає генеральний директор медзакладу Сергій.

Військовослужбовець Владислав. Фото: Суспільне Дніпро

Команда лікарів за допомогою спеціальних приладів дістала уламок з легені довжиною 1,5 см.

"Він більший, ніж куля і під таким кутом, що мій пройти не лише до легені, а й до серця. Це якраз знімок КТ: на жаль поки ця легеня не працює, ще потрібна тут операція і ми зробимо все можливе, щоб він задихав", – розповів медик.

Після одужання – планує весілля

Нині на Владислава чекає ще одна операція та подальше тривале лікування. Та чоловік каже, сили надають його рідні та кохана дівчина. З Анастасією вони познайомились у Покровську. Вона працює баристкою в одній з кав’ярень. Ділиться, одразу закохався.

"У мене моя дівчина найкраща та найкоханіша у світі. Кохання — це річ така непередбачувана. І вона завжди є і буде, хто би що не казав — треба цінувати її. Без кохання й життя ладом і не буде", – каже Владислав.

У бійця на грудях біля серця татуювання "місця немає", але, каже, вірив, що для справжнього кохання знайдеться.

"В році 19-му зробив, пообіцяв що…, але так вийшло — доведеться перебивати схоже українською", – каже чоловік.

Крім якнайшвидшого одужання чоловік мріє про весілля з коханою. Та тепер називає Анастасію — дружиною.

"Я як тільки одужаю хоч трошки — і будемо весілля грати", – розповів військовий.

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