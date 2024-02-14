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На Миколаївщині Кінбурнська коса потерпає від пожеж внаслідок обстрілів армії РФ
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На Миколаївщині Кінбурнська коса потерпає від пожеж внаслідок обстрілів армії РФ

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У Миколаївській області на території Кінбурнської коси, з початку повномасштабного вторгнення, пожежами внаслідок російських обстрілів було уражено понад 6754,49 гектара землі.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Національний природний парк "Білобережжя Святослава".

"Кінбурнський півострів потерпає від вогню, спричиненого обстрілами, майже із самого початку військових дій".

Станом на 13 лютого 2024 року на території національного природного парку "Білобережжя Святослава" зафіксували 209 пожеж.

За інформацією національного природного парку, значна частина пожеж має повторний характер — вражаючи одну й ту саму ділянку декілька разів.

"Обстріли, лісові пожежі, перекидання техніки, мінування — усі ці дії окупантів негативно впливають на природно-заповідний фонд Кінбурнської коси, адже страждають її унікальні флора та фауна", — йдеться в повідомлені.

Моніторинг пожеж проводиться на підставі аналізу даних дистанційного зондування Землі з комплексу супутників Sentinel-2.

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