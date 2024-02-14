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За матеріалами ДБР судитимуть колишнього військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток
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За матеріалами ДБР судитимуть колишнього військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток

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За матеріалами ДБР судитимуть колишнього військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток
За матеріалами ДБР судитимуть ексвоєнкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток. Фото: Офіс генерального прокурора

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ярослава Дмитрука.

За даними слідства, він змушував солдатів будувати йому приватний маєток. Обвинувальний акт вже направили до суду.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За інформацією відомства, 2 серпня 2023 року правоохоронці викрили військкома із Закарпаття. За версією слідства, підозрюваний у службовий час використовував солдатів для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича.

"На будівництві постійно працювали п’ятеро солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю. Попри це, усі військові отримували матеріальне забезпечення від держави. Таким чином їм було безпідставно нараховано і виплачено понад 500 000 гривень", — йдеться у повідомленні.

Ексвоєнкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.

Чоловіка звільнили з займаної посади. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 800 000 застави. Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. На обвинуваченого також склали адмінпротокол про корупцію, додали у ДБР.

Що відомо про підозру військовому комісару

  • Військового комісара з Закарпаття затримали 2 серпня 2023 року. За версією слідства, підозрюваний у службовий час використовував солдатів для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича.
  • За це йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Під час обшуків у помешканні чоловіка вдалося виявити багато російської символіки, зокрема: футболку із гербом "СССР", георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір РФ, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії та коробку із монетами Росії.
  • Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко заявила, що чоловіку оберуть запобіжний захід 4 серпня. Тоді через погане самопочуття військового комісара засідання перенесли.
  • 7 серпня 2023 року у Львові суд обрав запобіжний захід начальнику ТЦК із Закарпаття Ярославу Дмитруку. Підозрюваного триматимуть під вартою, однак суд визначив, що він може вийти під заставу у понад 800 тисяч гривень.

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