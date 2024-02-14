В Івано-Франківській громаді поховають 21-річного бійця Сергія Гирявця

11 лютого 2024 року на війні поліг 21-річний військовослужбовець Сергій Гирявець. Його поховають на Алеї героїв у селі Чукалівка Івано-Франківської громади.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства "Міська ритуальна служба".

Як йдеться у дописі, солдат Сергій Гирявець народився 31 серпня 2002 року.

14 лютого о 18:00 у Будинку смутку, що в Івано-Франківську на вулиці Ребета, 3, відбудеться панахида за полеглим воїном.

15 лютого об 11:00 почнеться прощання з військовослужбовцем у Будинку смутку. Поховають Сергія Гирявця на Алеї героїв у селі Чукалівка.

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