Підлітки віком 14-17 років з України та Словаччини створили спільний перформанс про інтеграцію дітей із різних міст та пошук ресурсу для майбутнього під час війни "Погляд у майбутнє".
Протягом двох місяців група підлітків з Волині паралельно з українськими та словацькими підлітками у Словаччині проходили серію театральних тренінгів та акторських практик, розповіла Суспільному режисерка театру "Гармидер" Руслана Порицька.
Після цього дві команди об’єдналися в Нітрі (місто в західній Словаччині) і протягом пʼяти днів творили спільний перформанс.
У спільному проєкті взяли участь підлітки з міст Нітра, Донецьк, Луцьк, Рубіжне, Братислава, Ужгород, Краматорськ, Новоукраїнка, Новий Мозир, Херсон, Маріуполь, Шалі та Ізюм.
"Цю команду учасників ми сформували із студійців театральної майстерні "ДогориДриґом", студентів Волинського фахового коледжу культури та мистецтв та підлітків, які переїхали до Луцька та зацікавилися темою проєкт", — каже Руслана Порицька.
Створення перформансу документували відеорежисерка Юлія Савчук та відеооператорка Анастасія Щира. Згодом вони створять документальний фільм про перфоманс та влаштують прем'єру стрічки.
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