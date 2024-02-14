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"Погляд у майбутнє": 20 підлітків з Волині та Словаччини створили спільний перформанс
КУЛЬТУРАтеатрРегіони

"Погляд у майбутнє": 20 підлітків з Волині та Словаччини створили спільний перформанс

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Перформанс у Словаччині
Перформанс у Словаччині, лютий 2024 рік. Фото: Петер Беднар

Підлітки віком 14-17 років з України та Словаччини створили спільний перформанс про інтеграцію дітей із різних міст та пошук ресурсу для майбутнього під час війни "Погляд у майбутнє".

Протягом двох місяців група підлітків з Волині паралельно з українськими та словацькими підлітками у Словаччині проходили серію театральних тренінгів та акторських практик, розповіла Суспільному режисерка театру "Гармидер" Руслана Порицька.

Після цього дві команди об’єдналися в Нітрі (місто в західній Словаччині) і протягом пʼяти днів творили спільний перформанс.

У спільному проєкті взяли участь підлітки з міст Нітра, Донецьк, Луцьк, Рубіжне, Братислава, Ужгород, Краматорськ, Новоукраїнка, Новий Мозир, Херсон, Маріуполь, Шалі та Ізюм.

Учасники перформансу
Учасники перформансу. Фото: Петер Беднар

"Цю команду учасників ми сформували із студійців театральної майстерні "ДогориДриґом", студентів Волинського фахового коледжу культури та мистецтв та підлітків, які переїхали до Луцька та зацікавилися темою проєкт", — каже Руслана Порицька.

Участь у перформансі взяли 20 підлітків
Участь у перформансі взяли 20 підлітків. Фото: Петер Беднар

Створення перформансу документували відеорежисерка Юлія Савчук та відеооператорка Анастасія Щира. Згодом вони створять документальний фільм про перфоманс та влаштують прем'єру стрічки.

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