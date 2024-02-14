У День закоханих на Одещині вирішили побратись понад 60 пар

В Одеській області 64 пари подали заявки на реєстрацію шлюбу в День всіх закоханих.

Про це 14 лютого повідомили у Міністерство юстиції України.

По Україні одружитись у День закоханих вирішило 700 пар. Серед лідерів по заявках Київ — 111 шлюбів, Дніпропетровська область — 70 шлюбів та Одеська область — 64 шлюби.

У міністерстві зазначили, що всього у 2023 році одружилось 186 051 пар. У січні 2024 — 9 326.

За відкритими даними Опендатаботу, Одещина входить до трійки лідерів за кількістю шлюбів у 2023 році — це 13 740 сімей. Розлучень було 1820, що на чверть менше, ніж у 2021 році.

Кількість одружень на Одещині за 2023 рік. Джерело: скриншот з сайту Опендатабот

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