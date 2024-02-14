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Вінниця очолила рейтинг міст за найбільшим відсотком виділених на армію бюджетних коштів
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Вінниця очолила рейтинг міст за найбільшим відсотком виділених на армію бюджетних коштів

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Вінниця очолила рейтинг міст за найбільшим відсотком виділених на армію бюджетних коштів. Він становить 9,8%. 

Рейтингову таблицю на Facebook-сторінці опублікував член правління ГО "Громадський контроль" Олександр Купрієнко.

Вінниця очолила рейтинг міст за найбільшим відсотком виділених на армію бюджетних коштів
Фото: Олександр Купрієнко, Facebook

У п'ятірку лідерів, які, маючи різний бюджет, виділяють відносно нього найбільший відсоток на підтримку оборонців, потрапили:

Вінниця — 655 мільйонів гривень при бюджеті 6,68 мільярда (9,8%);

Луцьк — 306 млн гривень з 3,92 млрд (7,8%);

Чернігів — 189 млн при бюджеті 2,85 млрд грн (6,62%);

Івано-Франківськ — 298 млн з 4,51 млрд грн (6,60%);

Житомир — 322 млн при бюджеті 4,9 млрд (6,57%).

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