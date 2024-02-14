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У житомирських ліцеях фіксують зменшення кількості хворих на ГРВІ та грип учнів
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У житомирських ліцеях фіксують зменшення кількості хворих на ГРВІ та грип учнів

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Грип, ГРВІ, лікарі, дистанційне навчання, ліцеї, учні, хворі
У ліцеях Житомира зменшилася кількість хворих на грип та ГРВІ учнів. Ілюстративне фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Кількість хворих на ГРВІ та грип серед учнів ліцеїв Житомира у порівнянні з минулим тижнем зменшилася удвічі. А відтак і кількість класів, які навчалися дистанційно, скоротилася.

Про це у Telegram пише пресслужба Житомирська міської ради із посилання на міський департамент освіти.

Згідно із оприлюдненою інформацією станом на 13 лютого 2024 року на застуду та грип у житомирських ліцеях хворіє майже 13 відсотків від усіх учнів, тоді як на минулому тижні таких було майже 27 відсотків. Також більше учнів ліцеїв із цього цього тижня почали навчатися очно.

"Минулого тижня з використанням дистанційних технологій навчалися 62 класи, на цьому тижні дистанційне навчання продовжили для учнів 52 класів", — йдеться у повідомленні.

Також міська рада із посиланням на дані Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб інформує, що кількість хворих на грип та ГРВІ загалом по громаді знизилася на 15%. Водночас епідемічний поріг перевищений на 83%

26 січня Суспільне писало, що через перевищення епідпорогу захворюваності на гострі респіраторні захворювання та грип окремі класи двох житомирських ліцеїв почали навчатися дистанційно. Рішення про те, у якому форматі навчатимуться ліцеї та окремі класи ухвалювали керівники навчальних закладів за погодженням з міським департаменту освіти.

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